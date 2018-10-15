Gebze Zabıtası denetimlerini arttırdı

Ekipler gerçekleştirdiği denetimlerinde aynı gün içerisinde farklı fiyat uyguladıkları tespit edilen esnaflar hakkında yasal işlem başlattı. Ekipler gerçekleştirdikleri denetimlerle Gebze halkının sağlıklı, güvenli ve tüketici haklarına uygun hizmet almalarını amaçlıyor. Denetimlerin sıklaşarak devam edeceğini bildiren Zabıta Müdürlüğü yetkilileri vatandaşların konu ile ilgili şikayet, öneri ve görüşlerini, Alo Zabıta 153 telefon numaralarından ve belediyenin internet adresinden iletebilecekleri bilgisi verildi.