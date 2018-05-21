Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 16:56

Gebze Zabıtası’ndan Ramazan denetimi

Gebze Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Ramazan ayı nedeni ile gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde denetim yapıldı.

Gebze Zabıtası’ndan Ramazan denetimi

21 Mayıs 2018 16:56


Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetim ekiplerinin Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda Ramazan ayında ilçe genelinde denetimleri hız kazandı. Belirlenen program dahilinde yapılan denetim çalışmalarıyla vatandaşların sağlıklı, güvenli ve tüketici haklarına uygun hizmet almaları ve huzurlu bir Ramazan ayı geçirmelerinin sağlanmasının amaçlandığı denetimler kapsamında ekmek, pide, pasta, tatlı imalat ve satış yerlerinde denetim yapıldı.


Yapılan kontroller neticesinde mevzuatlara aykırı ticari faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerleri hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç