Gebze Zabıtası’ndan Ramazan denetimi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetim ekiplerinin Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda Ramazan ayında ilçe genelinde denetimleri hız kazandı. Belirlenen program dahilinde yapılan denetim çalışmalarıyla vatandaşların sağlıklı, güvenli ve tüketici haklarına uygun hizmet almaları ve huzurlu bir Ramazan ayı geçirmelerinin sağlanmasının amaçlandığı denetimler kapsamında ekmek, pide, pasta, tatlı imalat ve satış yerlerinde denetim yapıldı.

Yapılan kontroller neticesinde mevzuatlara aykırı ticari faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerleri hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.