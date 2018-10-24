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Gebze zabıtasından sıkı denetimler

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler piyasalardaki geçici dalgalanmayı fırsat bilerek istismar eden market, manav, bakkal tarzı iş yerlerinde fiyat kontrollerini arttırdı.


Gerçekleştirilen denetimlerde kasa fiyatı ile reyon fiyatı uymayan gün içerisinde farklı fiyat uygulaması yaparak vatandaşı yanıltan esnaflar hakkında yasal işlem uygulandı. Yapılan tüm uyarılara rağmen vatandaşı aldatıcı satış yapan işletmelere geçici süre ile men cezası verilerek iş yerleri mühürlendi. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetim çalışmalarını vatandaşların sağlıklı, güvenli ve tüketici haklarına uygun hizmet almaları amacıyla artırarak sürdürüyor.

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