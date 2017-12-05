Gebze’de 11 bin 888 kişi iş sahibi oldu

Göreve geldiği ilk günden itibaren verdiği talimat doğrultusunda istihdama yardımcı olmak amacıyla kurulan Hizmet Masası, iş arayanla, çalıştırılmak üzere eleman arayan işverenler arasında köprü görevi görüyor. Gebze’nin var olan sanayi ve iş potansiyelinin değerlendirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediyeye yazılı özgeçmişleriyle başvuran vatandaşları sanayi kuruluşlarına yönlendirdiklerini dile getirdi.

Belediye bünyesinde kurulan hizmet masası sayesinde iş arayan binlerce vatandaşa yardımcı olduklarını ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Bize ulaşan özgeçmişler, hizmet masamızda oluşturulan havuzumuzda depolanıyor. İş arayan kişinin deneyimlerine ve eğitimine uygun olan ve istihdam yaratan bölgemizdeki kuruluşlarla temasa geçilerek iş olanağı sağlanıyor. Yine yaptığımız bir çalışmayla mahallerimizin iş başvuru ve istihdam haritalarını çıkarıyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı şekillendiriyoruz” dedi.

Gebze bölgesinde işsizlik sorununun olmadığına değinen Başkan Köşker, “Gebze büyük bir sanayi bölgesi ve bölgemizde işsizlik sorunu bulunmuyor. Belediyemize gelen başvurular doğrultusunda ilk, orta ve lise mezunu 18-45 yaş aralığındaki istihdam oranı yüzde 89 gibi yüksek bir orana sahip. Oldukça yüksek bir oranda istihdam sağlanıyor. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans başvurularını da bu sayıya kattığımızda ise istihdam oranı yüzde 66 oluyor” şeklinde konuştu.