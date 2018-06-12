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12 Haziran 2018 10:34

Gebze’de 21 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yapılan yazılı sınav sonucu başarılı olan ve hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu başvuruları olumlu karşılanan 21 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı.

Gebze’de 21 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı

12 Haziran 2018 10:34


Gebze İlçe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne alınacak 40 kişilik çarşı ve mahalle bekçisi için yapılan yazılı sınav sonucu başarılı olan ve hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu başvuruları olumlu yanıtlanan 21 adayın eğitimleri tamamlandı. 07 Mayıs-02 Haziran 2018 tarihleri arasında eğitimlerini başarı ile tamamlayarak göreve başladı.


10’u Cumhuriyet Polis Merkezi, 6 aday Beylikbağı Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi Amirliği ve 5’i ise Mutlukent Polis Merkezi’nde görevlendirilecek olan 21 çarşı ve mahalle bekçisi için tören düzenlendi. Törene Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze İlce Emniyet Müdürü Adnan Aksakal, Gebze İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan Kaçar katıldı. Törende konuşan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze İlce Emniyet Müdürü Adnan Aksakal, çarşı ve mahalle bekçilerine çeşitli nasihatlarda bulunarak görevlerinde başarılar diledi.




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