Gebze'de 39 araca 14 bin 78 TL para cezası kesildi

Edinilen bilgilere göre Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri ve Motosikletli Trafik ekiplerince ilçenin farklı noktalarında, trafik denetim uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulamalar kapsamında ekipler abartı egzoz, trafik ve sürücü denetimleri ile yolcu taşımacılığı yapan araçlarda incelemelerde bulundu. Denetimlerde abartı egzoz taktığı ve çevreye rahatsızlık verdiğini tespit ettiği araçlara toplam 2 bin 980 TL para cezası kesti. 2 araç ise trafikten men edildi. Yine ekipler tarafından Feniş kavşağında yapılan yolcu taşımacılığı uygulamasında 23 araç sorgulandı. 9 araca toplam 6 bin 253 TL para cezası uygulandı.

İstanbul Caddesi üzerinde yapılan trafik denetiminde ise sürücüler incelendi. Ehliyet kemeri takamamak, sürüş sırasında cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali yapmak ve ehliyetsiz araç kullanmak gibi suçlardan denetimi yapılan 34 sürücünün 26'sına 4 bin 845 TL para cezası verildi. 2 adet araç trafikten men edildi. Ekiplerce ilçenin huzur ortamının devamının sağlanması için gün boyunca yapılan denetimlerde toplam 39 araca, 14 bin 78 TL para cezası kesilirken 4 araç ise trafikten men edildi.