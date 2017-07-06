Gebze’de 750 çocuk delikanlılığa adım attı

Sünnet Şöleni düzenlenen muhteşem törenle gerçekleşti. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Bugün ilk mürüvvetlerini gördüğümüz çocuklarımızın Allah ikinci mürüvvetlerini de görmeyi nasip etsin” dedi.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel 23. Sünnet Şöleni, belediye önünde düzenlenen muhteşem tören ile gerçekleşti. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde gerçekleşen 750 çocuğun delikanlılığa ilk adımını attığı sünnet şölenine AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba, belediye başkan yardımcıları Nilay Ayran, Sadık Albayrak, belediye meclis üyeleri, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Gebze Gençlik Hizmeti ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer, sünnet olacak çocuklar ve alileri katıldı.

Delikanlılığa ilk adımlarını atacak olan çocuklar için özel gösteriler düzenlendi. Belediye önünde düzenlenen palyaço, Nasrettin Hoca, uzun bacak ve jonklörün çeşitli gösterileriyle neşeli dakikalar geçiren çocuklar, sihirbazlık gösterilerini de ilgiyle izledi. Ayrıca ‘Evet- Hayır’ yarışmasına katılan çocuklara da özel hediyeler verildi.

Sünnet Şöleninde kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Düzenlediğimiz bu şölen vesilesiyle delikanlılığa adım atma arifesinde olan 750 evladımızın ilk mürüvvetlerinin heyecanını ve sevincini de yine hep birlikte yaşıyoruz. Bu şölenler, bu kutlamalar, bizim kadim kardeşlik geleneğimizin bir parçası. Kardeşliğe, evlat sevgisine, komşuluğa, hiçbir ayrım yapmadan el ele, yan yana, ağız tadıyla yaşamaya güzel kentimiz Gebze’mizde devam ediyoruz. 81 vilayetin kültürünü kardeşçe bir arada barındıran Gebze’mizin çehresi, hizmetlerimizle hızla değişiyor. Sizlerden aldığımız güçle, ilk günkü heyecan ve şevkle hizmetlerimizle donattığımız Gebze’miz artık; zorunlu yaşanan bir kent olmaktan yaşamaktan keyif alınan bir şehir kimliğine bürünüyor. Tüm imkanlarımızla başta çocuklarımız olmak üzere siz değerli Gebzeli hemşerilerimizin yanındayız, hizmetindeyiz. Bu vesileyle şölenimize tekrar hoş geldiniz diyor; Rabbimden tüm çocuklarımıza sağlıklı sıhhatli bir ömür nasip etmesini niyaz ediyorum ” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in konuşmasının ardından sünnet çocukları, aileleri ve protokol üyelerinin katıldığı yürüyüş korteji belediye binası önünden hareket etti. Yürüyüş korteji Çizgi Film karakterlerinden oluşan bando takımı eşliğinde, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’ne geçti. Külliye avlusunda 2017 Yılı Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya 1.ncisi Habib Deveci, 2017 yılı İmam Hatipler arası Türkiye 1.ncisi Ahmet Can Yıldız, Çoban Mustafa Paşa Camii İmam Hatibi Adem Akbaş, Mustafa Duran, Çoban Mustafa Paşa Müezzini Mustafa Güneş Kur’an- tilaveti gerçekleştirdi. Külliye Bahçesini dolduran çocuklar ve aileleri ile sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğle namazının ardından külliye bahçesinde çocuklara ve ailelerine ikramlarda bulunuldu.