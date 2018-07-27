Gebze’de 750 çocuk sünnet oldu

’sü düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni’nde 750 çocuk sünnet oldu.

Gebze Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Bu yıl 24.’sü düzenlenen şölene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, belediye başkan yardımcıları Sadık Albayrak, Engin Güzel, Nilay Ayran, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Gebzeli katıldı.

750 çocuğun delikanlılığa ilk adımlarını attıkları bu güzel ve özel günde çocuklar unutulmadı. 24. Geleneksel Sünnet Şöleni çocuklar için hazırlanmış özel gösterilerle başladı. Çocuklar kendileri için hazırlanan sihirbaz, jonklör, uzun bacak, Nasrettin Hoca ve animasyon gösterileri ile doyasıya eğlenirken, heyecan ve mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Bu yıl 24.sünü düzenlediğimiz Sünnet Şöleni’nde 750 çocuğumuzun ilk mürvetlerini görmüş oluyoruz. Bu organizasyon sayesinde bir araya gelmiş ve mutluluğumuz da paylaşmış oluyoruz. İnşallah sünnet olma dönemlerini sağlıklı ve sıkıntısız bir şekilde atlatırlar. İnşallah büyüdüklerinde başka mürvetlerini ailesi ile birlikte görmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in konuşmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında, “Bir erkek çocuğunun hayatında en önemli unutulmaz günlerden bir tanesi sünnet merasimidir. Şimdiki çocuklar çok şanslı bizim zamanımızda sünnet merasimleri düzenlenmezdi. Böyle varlıklı bir zamanda olduğumuz için Allah’a şükredelim. Evlatlarımıza daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir Kocaeli bırakacağız. Onlar her şeyin en güzeline layık. Gebze Belediye Başkanına ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum ve böyle mübarek bir iş yaptıklarından dolayı onları tebrik ediyorum. Bu çocuklarımız için unutulmaz bir anı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Protokol konuşmalarının arından sünnet çocuklarına 750 adet bisiklet hediye edildi. Çocuklar bisikletlerini temsili olarak Başkanların elinden aldı. Meydandaki programın ardından yeni çarşı ve eski çarşı güzergahında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Son olarak Çoban Mustafa Paşa Camisinde Mevlit programı yapıldı. Çoban Mustafa Paşa İmam hatipleri Adem Akbaş, İrfan Tatlı, Mehmet güneş ve TRT Kuran’ı Kerim güzel okuma yarışması 2018 Türkiye Birincisi Enes Özsoy Gebzelilere Kur’an ziyafeti verdi. Yapılan ikramların ardından Sünnet Şöleni programı son buldu.