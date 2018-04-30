Gebze’de 8 bin 500 çocuk bisiklete kavuştu

sınıf öğrencisi bisiklet hayaline kavuştu.

sınıf öğrencisi bisiklet hayaline kavuştu. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında gerçekleşen şölene ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Ak Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Şenay Cebelli Önder, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Belediye Başkan Yardımcıları, Nilay Ayran, Engin Güzel, Sadık Albayrak, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Programın açılışında konuşan Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan eğitime verdikleri katkılardan ötürü Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e öğrenciler ve öğretmenler adına teşekkür etti.

Tüm 5. sınıf öğrencilerine bisiklet hediye ettiklerini belirten Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gebzemiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Bu değişimi sizlerle birlikte hep beraber sağlıyoruz. 81 ilden güllerin buluştuğu bir kentte yaşıyoruz. Gelişen kentimizin bu ilerleyişinin devamını sürdürecek gençlerimize evlatlarımıza sahip çıkmalıyız. Onlar bizlerin yarınları. Onları ne kadar iyi eğitirsek geleceğimiz de bir o kadar parlak olur. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlayan dünya devleti olma yolumuzu gençler devam ettirecek. Çocukların eğitimlerinde olduğu kadar sosyal anlamda da onlara destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda tüm 5. Sınıf öğrencilerimize bisiklet hediye ediyoruz. Tam 8 bin 500 öğrencimiz bugün bisikletlerine hayallerine kavuşuyor. Kazasız belasız binmelerini ve güzel bir yaz tatili geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

Çocuklar için anlamlı bir etkinlik düzenlendiğini dile getiren Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, “Bugün çocuklarımızı mutlu etmek adına güzel bir törende bir aradayız. Ben bu anlamı günü organize eden Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizim en değerli varlığımız istikbalimiz çocuklarımız. Biz onlar için varız, onlar için çalışıyoruz, onlarda bu vatan için çalışacaklar” diye konuştu.

Ayrıca törende ünlü Akrobat Mesut yaptığı gösterilerle çocuklardan büyük ilgi gördü.

Programın sonunda çocuklara bisikletlerini, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve protokol üyelerinin elinden aldılar. Program çocukların bisikletlerine kavuşmasıyla birlikte son buldu.