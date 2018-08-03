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03 Ağustos 2018 16:21

Gebze’de Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

Gebze Belediyesi olağan Ağustos ayı meclis oturumu 15 Temmuz Milli İrade Kenet Meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Gebze’de Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

03 Ağustos 2018 16:21


Gebze Belediyesi olağan Ağustos ayı meclis oturumu 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis toplantı salonunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, başkanlığında gerçekleşti. Toplantı bir önceki aya ait karar özetinin oylanması ve yoklama ile başladı. Ağustos ayı meclis oturumunda önerge ile dahil edilen madde ile birlikte toplam 22 madde görüşülerek karara bağlandı.


Toplam 22 maddenin görüşüldüğü Ağustos ayı meclis oturumunda Osman Yılmaz Mahallesi ve Hacı Halil Mahallesi’nde Cuma günleri kurulan semt pazarının, Yenikent Mahallesi’nde kurulan Cumartesi günleri kurulan semt pazarının, Güzeller Mahallesinde Pazartesi günü kurulan semt pazarının, Gaziler Mahallesinde Cuma günü kurulan semt pazarının kapatılmasına ilişkin Zabıta Müdürlüğünün teklifi oy birliği ile kabul edildi. Zabıta müdürlüğünün teklifi olan, Mevlana Mahallesinde Kapalı Pazar Yeri Kurulmasına ve Adem Yavuz Mahallesinde Kapalı Pazar yeri kurulmasına oy birliği ile karar verildi.


Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı Ağustos Ayı Meclis Oturumu sonunda Başkan Köşker meclis üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Gebze Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı 3 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleşecek.




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