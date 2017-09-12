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12 Eylül 2017 14:44

Gebze’de asfaltlar yenileniyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilçede bulunan cadde ve sokaklarda asfalt yenileme, yama ve kaldırım onarım çalışmalarına hız verdi.

Gebze’de asfaltlar yenileniyor

12 Eylül 2017 14:44


Gebze Belediyesi Fen İşleri müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin tüm cadde ve sokaklarını kış ayına hazırlıyor. Özellikle kış aylarında sürücülerin ve yayaların daha sağlıklı ve güvenli seyahat edebilmeleri için ekipler, mesai kavramı tanımaksızın cadde ve sokaklarda yenileme ve onarım çalışmaları sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, Beylikbağı Mahallesi 326 sokakta asfalt yenilme çalışmalarını tamamladı. İşlevini yitiren sokaktaki asfalt komple yenilendi.


Ayrıca ekipler Mevlana Mahallesi 839/1 sokakta ve Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesinde bozulan bölümlerinde yama çalışması gerçekleştirdi. Yayaların kullandıkları kaldırımlarda da çalışmalarını sürdüren ekipler, Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi, İstasyon Mahallesi 1474/1 sokak ve Tatlıkuyu Mahallesi 1341 sokakta bulunan kaldırımlarda tretuvar çalışması gerçekleştirdi. Ekipler asfalt yenileme, yama ve kaldırım onarım ve tadilat çalışmalarına belirlenen program dahilinde devam ediyor.




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