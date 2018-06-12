Gebze’de bayram denetimleri sürüyor

Gebze´de faaliyet gösteren şekerlemeci, pasta ve tatlı üretim ve satış yerlerini ziyaret eden zabıta ekipleri denetimlerde; halk sağlığı açısından büyük önem arz eden iş yerlerinin temizliği, sağlık kurallarına uygunluğu ve personellerin kişisel bakımları kontrol ediliyor. Sağlıksız koşullarda üretimi yapılan ürünlerin satışlarına izin verilmezken, eksikleri olan işletmelere gerekli uyarı ve yasal işlemler yapıldı. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşların Ramazan Bayramlarını daha sağlıklı ve huzur içinde geçirebilmeleri için denetlemelerine aralıksız devam ediyor.