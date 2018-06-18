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18 Haziran 2018 13:14

Gebze’de cadde ve sokaklar yenileniyor

Gebze Belediyesi, kış aylarında bozulan yolların onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Gebze’de cadde ve sokaklar yenileniyor

18 Haziran 2018 13:14


Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kış aylarında bozulan yol ve kaldırımlarda onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşlerine bağlı ekipler belirlenen noktalarda yürüttüğü çalışmaları doğrultusunda Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi’nde tretuvar, Yenikent Mahallesi 2431 Sokak’ta tretuvar, Eskihisar Mahallesi’nde küp taş yol onarım, Adem Yavuz Mahallesi Adem Yavuz Caddesi’nde yama ve Sultan Orhan Mahallesi 1185/2 Sokak’ta asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı. Yetkililer çalışmaların program dahilinde Gebze genelinde devam ettiği bilgisini verdi.




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