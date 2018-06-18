Gebze’de cadde ve sokaklar yenileniyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kış aylarında bozulan yol ve kaldırımlarda onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşlerine bağlı ekipler belirlenen noktalarda yürüttüğü çalışmaları doğrultusunda Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi’nde tretuvar, Yenikent Mahallesi 2431 Sokak’ta tretuvar, Eskihisar Mahallesi’nde küp taş yol onarım, Adem Yavuz Mahallesi Adem Yavuz Caddesi’nde yama ve Sultan Orhan Mahallesi 1185/2 Sokak’ta asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı. Yetkililer çalışmaların program dahilinde Gebze genelinde devam ettiği bilgisini verdi.