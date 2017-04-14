Gebze’de çocuklar ’Gözlüklü Zıpzıp Tavşan’ oyunu ile eğlendi

Gebze Belediyesinin düzenlediği kültür sanat etkinlikleri İstasyon Bilim Sanat Merkezi’nde de hız kesmeden devam ediyor. Etkinlik kapsamında çocuklar için sahnelenen “Gözlüklü Zıpzıp Tavşan” salonu dolduran minik konuklar tarafından çok beğenildi. Masalsı anlatımı, görsel kostümleri ile zıpzıp tavşan minikler tarafından büyük ilgi ile izlendi.

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri İstasyon Bilim ve Sanat Merkezinde 18 Nisan Salı günü saat 15:00’te başlayacak olan “Burak Abi ve Karagöz Sizlerle” isimli çocuk tiyatro gösterisine tüm Gebzeli çocuklar davetli.