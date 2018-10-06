Gebze'de çocuklara hayvan sevgisi aşılandı

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında okullarda hayvan sevgisi , zoonoz hastalıklar, sokak hayvanlarının karşılaştığı zorluklar veteriner hekimliği mesleği, hayvanları koruma kanun konulu seminer verildi. İlkokul çocuklarına verilen eğlenceli geçen sunum ardından veteriner hekimler tarafından rehabilite edilen sokak köpeği öğrencilerle buluşturuldu. Gebze Belediyesince temin edilen mama ve su kapları, bilgilendirici boyama kitapları, broşürler öğrencilere hediye edildi.

Çocuklara erken yaşta hayvan sevgisi aşılamanın onların zihinsel ve psikolojik gelişimlerinde büyük katkısı olduğunu ifade eden yetkililer, “Çocuklarımıza bu dünyanın sadece bize ait olmadığını ve hayvanlara karşı duyarlı olmaları gerektiği bilgisini aşılıyoruz. Günümüzde maalesef hayvanlara yapılan şiddeti görüyoruz, bunları önlemenin en önemli yolu çocuklara erken yaşta hayvan sevgisi aşılamak. Bu anlamada okullarımızda bu tür seminerler veriyoruz ve çocuklarımızı hayvanlarla bir araya getiriyor, fiziksel temasta bulunmalarını sağlıyoruz” dedi.