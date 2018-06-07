Gebze’de Dünya Çevre Günü kutlandı

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Dünya Çevre Günü münasebetiyle çevre farkındalık programı düzenledi. Etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen atık pil toplama yarışmasında dereceye giren okulların öğrencileri ödüllerini Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in elinden aldı. Geze Kültür Merkezinde düzenlenen farkındalık programına Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran, Belediye meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Çevre duyarlılığı çok küçük yaşlarda edinilir. Eğitim ilk olarak ailede başlar. Çevre eğitimi de aynı şekilde ailede başlar. Aileden güzel eğitim alırsa çocuklar, çevreye daha duyarlı yetişirler. Temizlik kazanılan bir alışkanlıktır aslında. Temizlik insanın kendisinden ve çevresinden başlar. Tarihte temizliği bizden öğrenen Avrupa bize temizlik dersi verir hale geldi. Bir takım eksikliklerimiz var. Çevremizi, doğayı kirletmemeye önem göstermeliyiz. Doğa canlıdır ve bizim hayatta kalmamız da onun hayatta kalmasına bağlı. Bu sebeple doğayı ve çevremizi çok ama çok iyi korumalıyız. Ben özellikle ailelerden rica ediyorum çocuklarımız çevreye duyarlı ve doğayı koruyan bireyler olarak yetiştirelim” dedi.

Dereceye giren okulların öğretmenlerini ve öğrencilerini tebrik eden Başkan Köşker, “Çevre konusunda duyarlı davranışınızın ömür boyu devam etmesini dilerim” diye konuştu.

Ödül törenin ardından çocuklar için farkındalık oluşturacak Çevko Çocuk Tiyatrosu’nun geri dönüşüm konulu tiyatro oyunu sahnelendi.