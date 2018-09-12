Gebze'de eğitim dönemi öncesi öğrencilere destek

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatı doğrultusunda çalışmalarına hız veren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Gebze'de ikamet eden dar gelirli ailelerin 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerine okul kıyafeti, çanta ve kırtasiye malzemeleri yardımında bulunuldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yetim ve öksüz çocuklara eğitim gördükleri sınıf farkı gözetilmeksizin okul Gebze genelinde ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 400 öğrenciye okul kıyafeti, 1000 öğrenciye okul çantası, 1000 öğrenciye de kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı. Ders zilinin çalmasıyla okullarına başlayacak olan ve sevinçleri yüzlerinden okunan Gebzeli çocuklar, desteklerinden ötürü Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve ekibine teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdi.