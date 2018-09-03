Gebze’de Eylül ayı meclis toplantısında 12 gündem maddesi görüşüldü

Gebze Belediyesi olağan Eylül ayı meclis oturumu 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis salonunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in başkanlığında gerçekleşti. Eylül ayı meclis oturumu bir önceki aya ait karar özetinin oylanması ve yoklama ile başladı. Eylül ayı meclis oturumunda 12 gündem maddesi tek tek görüşüldü.

Eylül ayı meclis oturumunun ilk üç maddesi Belediye sınırları içerisinde yeni yapılan parkların isimlendirilmesine, İstasyon Mahallesi Eskihisar Caddesinde bulunan Evliya Çelebi Parkının isminin değiştirilerek Şehit Piyade Komando Çavuş Fatih Duman ismin verilmesine, Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki baraj inşaatının güvenliğini sağladığı sırada şehit olan Jandarma Astsubay Metin Uysal’ın isminin yaşatılması için bir parka verilmesine ilişkin hukuk dilekçe tetkik ve isimlendirme komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandırdı.

Gebze Belediyesi Ekim Ayı Meclisi 1 Ekim Pazartesi günü saat 16.00’da gerçekleşeceği öğrenildi.