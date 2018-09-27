Gebze'de Fen İşlerinden kışa hazırlık

Sürücü ve yayaların daha emniyetli ve konforlu bir şekilde trafikte seyahat edebilmeleri için ekipler, Gebze'nin tüm cadde ve sokaklarında onarım ve yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları doğrultusunda Balçık Mahallesi ve Mimarsinan Caddesi, Hürriyet Mahallesi 2049 Sokak ve Mustafa Paşa Mahallesi 748 Sokak'ta tretuvar çalışmaları yürütülüyor. Kaldırımlarda tretuvar çalımlarının yanı sıra ekipler Ulus Mahallesi 2132, 2136 ve Pelitli Mahallesi 4405 Sokaklarda parke yol çalışmaları gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre çalışmalar Gebze genelinde tüm hızıyla devam ediyor ve kış ayı gelmeden tüm onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanacak.