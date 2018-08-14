Gebze’de hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi yaralandı

Kaza sonrası araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi İbrahimağa Caddesi Erdem Demir Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şahizer İ. (64) ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kadın, yoldan karşıya geçmek isterken karşından gelen Ferdi I. idaresindeki 41 YS 201 plakalı hafif ticari aracın kendilerine çarpması sonucunda yaralandılar. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerince inceleme başlatan polis ekiplerine hızlı olmadığını söyleyen Ferdi I. gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.