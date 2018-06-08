Gebze’de iki mahalle bir sofrada buluştu

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel iftar yemeği etkinlikleri devam ediyor. Son olarak düzenlenen etkinlikte Tatlıkuyu ve Barış mahallelerinde yaşayan vatandaşlar, bir arada iftar yemeği yeme fırsatı buldu. İki mahalle sakinini bir araya getiren, aynı sofra etrafında oruçlarını açmaya vesile olan Gebze Belediyesi geleneksel iftar programına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediye başkan yardımcıları Engin Güzel, Nilay Ayran, Sadık Albayrak, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

İftar programının gerçekleştiği alanda masaları tek tek gezen Başkan Köşker, mahalle sakinlerinin Ramazan aylarını kutladı. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Köşker, belediyecilik faaliyetleri hakkında bilgi verdi, projeleri anlattı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Allah’a şükürler olsun ki bir kez daha bu güzel ailemizle birlikte iftar açıyoruz. Bugün burada ailemizle birlikte dostluk soframızda, kardeşlik soframızda bir aradayız. Allah’a şükürler olsun. Ramazan ayı bereket ayı, mağfiret ayı, rahmet ayı, sonunda da cehennemden kurtulma ayı. Bir ay süren Ramazan ayının kıymetini iyi bilelim” dedi.