Gebze'de Kasım meclisi toplandı

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediyesi Kasım ayı meclis toplası Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in başkanlığında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşti.

Gebze Belediyesi Kasım Ayı meclis toplası Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in başkanlığında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Kasım Ayı Meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanması ile başladı. 12 gündem maddesinin görüşüldüğü kasım ayı meclis oturumunun birinci maddesi olan belediye mülkiyetindeki parseller üzerinde bulunup Yapı Kayıt Belgesi almış olan 23 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, meclis üyeleri ve basın mensuplarına belediye başkanlığı dönemini kapsayan projelerin anlatıldığı bir video sunumu gerçekleştirdi. Video sunumunun ardından Başkan Köşker, “Bu hizmetler hepimizin Gebze'ye kazandırdığı hizmetler, bu işleri hep birlikte başardık. Ben bütün meclis üyelerine bizlere verdikleri destekler için teşekkür ediyorum” dedi.

Gebze Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı 3 Aralık Pazartesi günü saat 16.00'da gerçekleşecek.