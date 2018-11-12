Gebze'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri 15 Temmuz Milli İrade Kenet Meydanı'nda bulunan kültür merkezi salonunda birbirinden farklı konu ve programlarla hız kesmeden devam ediyor.

Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Recep Demirkaynak “Konserve Show” adlı stand-up gösterisi ile Gebzelilerle bir araya geldi. Ünlü komedyen yaptığı birbirinden güzel esprilerle Gebzelileri kahkahaya boğdu. Kahkahaların eksik olmadığı gösteri yoğun ilgi topladı. Kültür sanat etkinlikleri, Oyuncu Anne Şermin Çakracı'nın “Hayal Gücümüze 3 Tekme” isimli konferansı ile devam edecek.