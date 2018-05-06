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06 Mayıs 2018 15:15

Gebze’de markette çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 katlı bir binanın zemininde bulunan markette çıkan yangın korkuttu.

Gebze’de markette çıkan yangın korkuttu

06 Mayıs 2018 15:15


Olay Gebze Gebze Beylikbağı Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.Y.’ye ait markette bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların marketi sardığını gören iş yeri çalışanları dışarı çıkarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler ardından tüm iş yerini kaplayan dumanların tahliyesi için çalışma başlattı. Maddi hasarın meydana geldiği yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtilirken, yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.




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