Gebze’de mezarlıklar bayrama hazır

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda çalışmalarına hız verdi. Park ve bahçeler müdürlüğüne bağlı ekipler merkez mezarlığı, Osman Yılmaz, Adem Yavuz, Mimar Sinan, Pelitli mezarlıklarının yanı sıra kırsal mahallelerinde bulunan tüm mezarlıklarda yabani ot temizliği ve budama çalışması gerçekleştirdi. Gebzelilerin Ramazan Bayramı’nda mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri için gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra mezarlıklar üzerine çiçek dikimi de gerçekleştirildi.