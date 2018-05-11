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11 Mayıs 2018 15:45

Gebze’de narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda son 6 ay da uyuşturucu ticareti ile mücadele kapsamında Gebze ilçesinde yapılan operasyonlarda 165 kişi gözaltına alınırken, 99 kilo eroin ele geçirildi.

Gebze’de narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

11 Mayıs 2018 15:45


Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu’nun yetkilendirdiği 2 savcı ve 12 emniyet mensubundan oluşan Narkotim, Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’nda yürüttükleri çalışmalarla büyük başarı elde etti. Kocaeli Narkotik Şube Müdürlüğü bünyesinde büyük başarılara imza atan ekip, geçtiğimiz 6 ayda yapılan operasyonlarla uyuşturucu ticaretine büyük darbe vurdu. Çeteleşen satıcıların elebaşları da ele geçirildi. Narkotik şubesi ekiplerinin Kasım 2017’den itibaren yapmış oldukları operasyonlar doğrultusunda 165 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 99 kilo eroin, 1.5. kilo esrar, bir kilo 50 gram bonzai ve 2 bin hap bulundu ele geçirildi.


Başsavcılıktan edinilen bilgilere gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 65 suçlunun 50’sinin ağır cezada yargılanmasına başlandı, istenen ceza 20 ila 30 yıl arasında değiştiği belirtildi.




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