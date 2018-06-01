Gebze’de okur-yazar buluşmaları sürüyor

Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürlüğünün düzenlediği okur-yazar buluşmaları devam ediyor. Proje kapsamında “Abdülhamid’in Çocukluk Düşleri” isimli kitabın yazarı Elif Ayla genç okurlarıyla buluştu. Abdülhamid Han’ın vefatının 100. yıl dönümü münasebetiyle Gebze Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından Gebze genelinde 6 ortaokulda 5. sınıf öğrencilerine toplamda 1000 adet “Abdülhamid’in Çocukluk Düşleri” kitabı hediye edildi.

Emlak Konut, Gebze Kız Anadolu İmam Hatip, Yavuz Selim, Fatih İmam Hatip, Yıldırım Beyazıt ve Koç Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri okur-yazar buluşmaları kapsamında düzenlenen imza programında kitabın yazarı Elif Ayla ile bir araya geldi. İmza töreninde çocuklarla bir araya gelen kitabın yazarı Elif Ayla, kitap hakkındaki düşüncelerini sordu, soruları cevapladı. Çocuklar için kitaplarını tek tek imzalayan Ayla çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.