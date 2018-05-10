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10 Mayıs 2018 12:31

Gebze’de özel çocuklara, özel program

Gebze Belediyesi, Dünya Engelliler haftası sebebiyle, özel çocuklar için etkinlik düzenledi.

Gebze’de özel çocuklara, özel program

10 Mayıs 2018 12:31


Gebze Belediyesi tarafından Dünya Engeliler Haftası münasebetiyle Gebze Kültür Merkezinde özel çocuklar için özel bir program düzenlendi. Gebze Belediyesi tarafından organize edilen programda özel çocuklar izleyiciler için hazırladıkları gösterilerini sergiledi. Özel çocukların dans gösterisi izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Kendileri için hazırlanan özel akrobasi gösterilerini büyük bir dikkatle izleyen çocuklar, gösteri sırasında heyecan yaşadı. Programın sonunda özel çocuklar rengarenk yüzlerce balonları gökyüzüne bıraktı.




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