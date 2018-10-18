Gebze'de özgüven konferansı

Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Gebze Kültür Merkezi'nde “Özgüven Nasıl Kazanılır” konulu konferans düzenlendi.

Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Gebze Kültür Merkezi'nde farklı konu ve konuklarıyla Gebzelileri ağırlamaya devam ediyor. Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri içerisinde eğitimci-yazar Haluk Öztekin ‘Özgüven Nasıl Kazanılır' konulu konferansıyla Gebzelilerle bir araya geldi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği konferansta Haluk Öztekin gençlere kendi deneyimlerini aktardı, öğütlerde bulundu.

Haluk Öztekin konuşmasında, “Hayatta kimsenin hayallerini kırmamaya özen gösterin. Bir laf vardır ‘ya güzel konuş ya da sus'. Eğer insanları olumsuz yönde etkileyecek bir durumunuz var ise hiç konuşmayın daha iyi. Size hayallerini ya da hedeflerini açan bir kişinin hayallerini yıkmak yerine hiçbir fikrin yoksa bile sana başarılar diliyorum demen yeterlidir. İnsan kendini tanımız ise kendini e yapıp yapamayacağını bilmez ve öz güveni de gelişmez” dedi.