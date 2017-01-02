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02 Ocak 2017 12:17

Gebze’de parke çalışmaları sürüyor

Gebze’de parke çalışmaları sürüyor

02 Ocak 2017 12:17

Gebze Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına hız verdi.
Gebze Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler, kış ayı sebebiyle sona eren asfalt sezonunda tretuvar ve parke çalışmalarına ağırlık verdi. Ekipler belirlenen program dahilinde Mevlana mahallesi Issıkgöl caddesinde, 869 sokakta; Mimar Sinan mahallesi Piri Reis caddesinde, Cumhuriyet mahallesi 2209/2 sokakta, Eskihisar mahallesi 3018 sokakta ve Adem Yavuz mahallesi 2334/3 sokakta tretuvar ve kaldırım parke çalışmalarını tamamladı. Fen işleri müdürlüğü yetkilileri çalışmaların ilçe genelinde aralıksız süreceğini bildirdi.



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