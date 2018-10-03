Gebze'de Psikologlar ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen ve bölgede bir ilk olan Aile Danışmanlık Merkezi'nde uzman psikologlar eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen ve bölgede bir ilk olma özelliğini de barındıran Aile Danışmanlık Merkezi'nde uzman psikologlar eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Ailenin ve aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla, bireylerin aile içi ilişkileri, toplumsal yaşama uyumları ve ailenin her türlü işlevinin yerine getirilmesiyle ilgili sorunları önleme ve çözme kapasitelerini geliştirmek amacıyla hizmet vermeye devam eden Aile Danışmanlık Merkezi ‘Mutlu Gebze Güzel Gelecek' sloganıyla faaliyetlerini sürdürüyor. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunun kültür merkezinde faaliyet gösteren merkezde, uzman ile birebir sorunun çözümüne yönelik yapılan çalışmalar, başvuran çiftlerle gerçekleştirilen seanslar, ihtiyaçlar doğrultusunda halka açık seminerler verilmekte. Danışmanlık hizmetinin yanı sıra beslenme uzmanları tarafından bireyin sağlık durumları göz önünde bulundurularak alanında uzman sağlık ve beslenme uzmanı tarafından kişiye özel beslenme programının oluşturulması, kilo alma, kilo verme, kilo kontrolü sağlanması, sağlıklı beslenme davranışlarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar da merkezde yürütülüyor. Aile Danışmanlığı hizmetinden tüm Gebze halkı yararlanabiliyor. Gebze bölgesinde bir ilk olan Aile Danışmanlık Merkezi'nde komşu ilçelerden gelen talep doğrultusunda başvuran vatandaşlar da verilen danışmanlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.