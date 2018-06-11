Gebze’de Ramazan ayı dolu dolu geçiyor

Mustafa Paşa ve Osman yılmaz mahalleleri için düzenlenen iftar programına Gebzelilerden ilgi gördü. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında gerçekleşen iftar programına ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediye başkan yardımcıları Engin Güzel, Sadık Albayrak, Nilay Ayran, belediye meclis üyeleri, başkan danışmanı Şakir Bitmez, mahalle muhtarları ve binlerce Gebzeli katıldı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker iftar öncesi meydanı dolduran Gebzelilerin masalarını tek tek ziyaret ederek sohbet etti. Gebzelilerin Ramazanlarını kutlayan Başkan Köşker, Gebze Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projeleri anlattı, vatandaşların öneri ve taleplerini dinledi.

İftar öncesi kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Köşker, “Allah’a hamd olsun ki bir iftar akşamında siz değerli Gebzeli hemşerilerimizle birlikte aynı sofra etrafında bir araya geldik. Her zaman ifade ediyorum. Bu sofralar dostluk sofrası, kardeşlik, sofrası, barış sofrası, birlik ve beraberlik sofrası, gönül sofrası. Gebze’nin birlik ve berberliğinin en güzel göstergesi işte bu meydan. Bu meydanda sizleri ağırlamaktan ve sizlerle birlikte iftarımız açmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanımızdan Gebze’ye müjdeler”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gebze ile ilgili müjdeler verdiğini hatırlatan Köşker, “Askeri alan milli park oluyor, bunun yanı sıra Hünkar Çayırımız Milli Park oluyor. Gebze Belediyesi olarak Eskihisar’da yaptığımız Macera ve Aksiyon Parkımız da Millet Parkı yapıyor ve bayramda açıyoruz. Bayramda tüm Gebzeliler Millet Parkımızdan istifade edebilirle. Ben şimdiden hepinizin Bayramını kutluyor ve bayramın birinci günü geleneksel kent bayramlaşmamızda görüşmek üzere, hepiniz Allah’a emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Din adamları ile sahurda bir araya geldiler

Gebze’de görev yapan din görevlileri, Macera Aksiyon Parkı’nda Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen sahur programında bir araya geldi. Sahur programına AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Kocaeli Milletvekili adayı Ufuk Ekinci, Hayrettin Deniz, AK Parti Gebze ilçe Başkanı İrfan Ayar, belediye başkan lardımcısı Engin Güzel, Gebze ilçe Müftüsü Orhan Örnek, din görevlileri ve cami dernek başkanları katıldı. Sahur programında konuşan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Ramazan ayı geldi gidiyor, Allah Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendiren kullarından olmayı nasip etsin. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Allah ülkemizin dirliğini birliğini bozmaya çalışanlara fırsat vermesin” şeklinde konuştu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında, “Tarihi sizler çok iyi biliyorsunuz. 15 Temmuz öncesini ve sonrasını sizler çok iyi biliyorsunuz. Bu millet güçlü olduğunda insanlığın nasıl mutlu olduğunu siz benden iyi biliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Alişan Kaplıkaya’ya yoğun ilgi

Öte yandan 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen etkinliklere binlerce Gebzeli katıldı. Yazar Alişan Kapaklıkaya Gebzelilere tadına doyumsuz bir sohbet programı yaşattı. Kendi hayatından hikayelerini Gebzelilerle paylaşan Kapaklıkaya, evlilik müessesesine ilişkin değerlendirmelerini ve görüşlerini paylaştı. Ebubekir Sifil’de Gebzelilerle meydanda bir araya geldi. Sohbet programı ile Gebzelilerle buluşan Sifil, Gebzelilerin Ramazan aylarını kutladı. Sifil “İçinde bulunduğunuz ayın kıymetini iyi bilin bir daha kavuşmanın garantisi yok” dedi.

Gebze Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca 15 Temmuz Mili İrade Kent Meydanında Gebzeliler için ücretsiz çay servisi yapılıyor. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar meydanda programlar düzenleyen Gebze Belediyesi vatandaşlara meydanda bulunan çay otobüsünden ücretsiz çay servisi yapılıyor.