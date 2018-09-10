Gebze'de şampiyona heyecanı

Gebze Kapalı Spor salonunda gerçekleşen müsabakalara Gebzeliler büyük ilgi gösterdi. Türkiye Muay Thai Federasyonu ve Kocaeli temsilciliği işbirliğinde düzenlenen şampiyonaya 20 sporcu katıldı. Sporcuların unvanlarını korumak için yaptığı müsabakalar sonunda Taner Yıldırım Emrullah Doğu'ya, Aslı Açıkgöz Ezgi Aydınlıoğlu'na, Cemil Ertürk Talha Çitçi'ye, Murat Polat Kamran Ahmeduow'a, Burak Poyraz Alperen Avcı'ya, Enes Koz, Deniz Tunç'a Güler Deniz Topuz, Betül Yılmaz Kıbrıs'a, Tunahan Atar, Barış Karaman'a ve Muhammet Yusuf Zengin, M. Can Şahin'e karşı yaptıkları müsabakayı kazanırken M. Harun Ertürk ile Emre Kaan Duymaz diskalifiye oldu. Nefes kesen müsabakalar sonrası kazanan sporcular kupalarını kaldırdı.