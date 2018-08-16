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16 Ağustos 2018 14:27

Gebze’de sıfır atık çalışmaları devam ediyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sıfır atık çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Gebze’de sıfır atık çalışmaları devam ediyor

16 Ağustos 2018 14:27


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ülke genelinde başlatılan “Sıfır Atık” projesi kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Servisi tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında eğitimler veriliyor. Çevre Koruma Servisi eğitimcisi Pınar Yıldırım tarafından geçtiğimiz günlerde İlçe Müftülüğü’nde atıkların kaynağından toplanmasına ilişkin eğitim gerçekleştirildi.


İlçe Müftülüğü çalışanlarına atıkların yerinde ayrıştırılarak ülke ekonomisine kazandırılmasının öneminin de anlatıldığı eğitim çalışmalarının diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da gerçekleştirileceği öğrenildi.




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