Gebze’de sokaklarına gelincik motifli aydınlatma direkleri konuldu

Gebze Belediyesi tarafından kentin belirli noktalarına gelincik şeklinde aydınlatma direkleri konuldu. Rengarenk gelincik görünümündeki aydınlatmalar özellikle akşam saatlerinde görsel bir güzellik oluşturuyor. Dekoratif gelincik görünümlü aydınlatmalar aydınlatma işlevlerinin yanı sıra rengarenk görüntülerle kente estetik bir görünüm sağlıyor. Kentin birçok noktasında uygulanmaya başlanan dekoratif gelincik aydınlatmalar Gebzeliler tarafından da oldukça beğenildi.

Rengarenk gelincik görünümlü aydınlatmalar bu yaz Gebze’nin meydanlarını süsleyecek, görsel bir güzellik katacak.