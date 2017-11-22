Gebze’de vergi ödemeleri için vezneler hafta sonu da açık

Emlak ve İşyeri Çevre Temizlik Vergilerinin 2. taksit ödeme süresi 30 Kasım 2017 Perşembe günü sona eriyor. Vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemeleri ve vergilerini zamanında ödeyebilmeleri için Gebze Belediyesi’nin ana hizmet binası içerisinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü ödeme vezneleri, 25 - 26 Kasım’da da açık olacak.

Yetkililer vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemeleri için taksitlerini son gün olan 30 Kasım Perşembe gününe kadar ödemeleri konusunda hatırlatmada bulundu. Ödemeler ayrıca Gebze Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden en de yapılabiliyor.