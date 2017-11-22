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22 Kasım 2017 14:56

Gebze’de vergi ödemeleri için vezneler hafta sonu da açık

Gebze Belediyesi, Emlak ve İşyeri Çevre Temizlik Vergilerin ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde bulunan vezneleri 25 Kasım Cumartesi, 26 Kasım Pazar günü’de hizmet verecek.

Gebze’de vergi ödemeleri için vezneler hafta sonu da açık

22 Kasım 2017 14:56


Emlak ve İşyeri Çevre Temizlik Vergilerinin 2. taksit ödeme süresi 30 Kasım 2017 Perşembe günü sona eriyor. Vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemeleri ve vergilerini zamanında ödeyebilmeleri için Gebze Belediyesi’nin ana hizmet binası içerisinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü ödeme vezneleri, 25 - 26 Kasım’da da açık olacak.


Yetkililer vergi mükelleflerinin cezalı duruma düşmemeleri için taksitlerini son gün olan 30 Kasım Perşembe gününe kadar ödemeleri konusunda hatırlatmada bulundu. Ödemeler ayrıca Gebze Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden en de yapılabiliyor.




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