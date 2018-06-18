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18 Haziran 2018 12:34

Gebze’de Yaz Okulları’nda başvurular bitiyor

Gebze’nin en eğlenceli okulu haline gelen Yaz Okullarının yeni dönem kayıtları için başvurular 19 Haziran’da bitiyor.

Gebze’de Yaz Okulları’nda başvurular bitiyor

18 Haziran 2018 12:34


Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen ve Yaz Okullarında yeni dönem kayıtları için başvurular 19 Haziran’da sonlanacak. Gebzeli çocukların iple çektiği yaz tatilini en güzel şekilde geçirmeleri için açılan Yaz Okullarından bu yıl da binlerce çocuk mezun olacak. 30 farklı branşta eğitimlerin verileceği Yaz Okulları’na kayıtlar 19 Haziran tarihine kadar kayıtlar sürecek.


Yaz Tatillerini en güzel ve verimli geçirmeleri için 20 Haziran’da eğitimlerin başlayacağı Yaz Okullarında futbol, futsal, basketbol, voleybol, binicilik, jimnastik, yüzme, satranç, resim, animasyon-jimnastik, zeka oyunları, masa tenisi, güreş, karate, e. atletizm, okçuluk, badminton, bisiklet, zumba anne- çocuk, İngilizce, drama, ebru, gitar, keman, bağlama, resim, izcilik, buz pateni, tenis, hemsbll ve bocce branşlarında eğitimler verilecek.




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