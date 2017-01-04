Gebze’de yılın ilk meclisi toplandı

Gebze Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis salonunda gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis salonunda gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in başkanlığında gerçekleşen yılın ilk meclisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Gündeme dair maddelerin tek tek görüşülüp karara bağlandığı yılın ilk meclisinde gündeme önerge ile dahil edilen iki madde ile toplamda 18 madde karara bağlandı. Gündemin 8. maddesi olan Denetim Komisyonu’na 5 üye seçimi, gizli oylama ile yapıldı. Oylama neticesinde Burak Sarı, Cesur Kurtgöz, Tuba Şensoy, Şamil Yalçın ve Dilek Tan, Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi. Gündemin 6. maddesi olan 2016 yılı bütçesinde aktarma yapılmasına ilişkin plan ve bütçe komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi. Şehit Oğuz Demir’in adının bir parka verilmesi de oybirliğiyle karara bağlandı.

Yılın ilk meclisinin hayırlara vesile olmasını dileyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Acısı ile tatlısı ile bir yılı geride bıraktık. 2016 yılında ülke olarak çok zor sınavlardan geçtik. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. 2017 yılı ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olsun. Allah bizlere de 2017 yılında bu mecliste hayırlı kararlar almayı nasip eylesin. 2016 yılında bu mecliste aldığımız kararlarla birçok projeye imza attık. Hepinize bu anlamda teşekkür ediyorum. 2016 yılında aldığımız kararla oluşturduğumuz 365 Milyonluk bütçe ile 2017 yılının da belediyecilik anlamında başarılı geçeceğine inanıyorum. Şimdiden Gebze ve Gebzeliler için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.