Gebze’de yılın son meclisi yapıldı

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan meclis salonunda gerçekleşen Gebze Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplatısı, yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanması ile başladı. Önerge ile gündeme dahil edilen iki madde ile birlikte Aralık Ayı meclis toplantısında toplam 18 gündem maddesi tek tek görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “ Gebze’de siyaset yapmak ayrıcalıktır. Bizler Gebze Belediyesi Meclisi çatısı altında Gebze için hizmet etmeye çalışıyoruz. Zaman zaman fikir ayrılıkları illaki oluyor fakat hiçbir zaman birbirimize olan saygımızdan taviz vermedik. İyisi ile kötüsü ile bir yılın son meclisini tamamladık. Ben bütün meclis üyesi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yeni yılda meclisimizde Gebzemiz için hayırlı kararlar almayı diliyorum” ifadelerini kullandı.