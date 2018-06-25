Gebze’de yol yapım çalışmaları devam ediyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında asfalt serim ve yama çalışmalarına aralıksız devam ederken, bir yandan da mahalle ve sokaklarda kaldırım, bordür, tretuvar ve taş duvar çalışması yapıyor. Çalışmalarına yoğun bir mesai anlayışı ile devam eden Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Pelitli Mahallesi Atatürk Caddesinin asfalt yenileme çalışmalarını süründürüyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde İnönü Mahallesi 1966 Sokak’ta tretuvar, Köşklüçeşme Mahallesi Şehit Halil Kamış Caddesi’nde asfalt yama, Barış Mahallesi 1819 sokak’ta taş duvar, lendo ve derz yapım çalışmaları tamamlandı.

Fen işleri Müdürlüğü yetkililerinden çalışmaların belirlenen program doğrultusunda aksamadan süreceği bilgisi verildi.