Gebze’de yol yapım çalışmaları hız kazandı

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, havaların ısınmasının ardından asfalt sezonuna hızlı başladı. Çalışmalarına hız kazandıran ekipler, havaların ısınmasıyla kışın bozulan yollarda bakım onarım işlerini sürdürdü. Birçok bölgede asfalt yama çalışmaları yürüten ekipler, Pelitli Mahallesi Yenibağdat Caddesi’nde asfaltlama çalışması başlattı. Ekipler belirlenen program dahilinde tek tek cadde ve sokaklarda asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler Ulus Caddesi ve Mevlana Caddesi’nde yama çalışmalarını tamamladı.
Pelitli’de de asfaltlama çalışmaları yapan ekipler, alt yapı çalışmaları biten sokaklarda da parke yol çalışması yürütüyor.