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02 Ağustos 2018 23:01

Gebze’de zincirleme kaza: 4 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gebze’de zincirleme kaza: 4 yaralı

02 Ağustos 2018 23:01


Kaza, akşam saatlerinde E-5 karayolu Tatlıkuyu Köprüsü altı İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan C.G. (36) yönetimindeki 39 DC 620 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bankete düştü. Bankete düştükten sonra savrulan araç, beton bariyerde bulanan bir yayaya çarparak ve yola savrulmasına neden oldu.



Araçlar birbirine girdi


Meydan gelen kaza sonrasında Y.S. idaresindeki 34 LC 6111 kamyonet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu, C.G. yönetimindeki 39 DC 620 hafif ticari araca arkadan çarptı. Yine arkadan gelen İ.H. yönetimindeki 34 EP 0566 plakalı taksi ise A.B. yönetimindeki 06 EC 055 plakalı taksi ile çarpıştı.


4 aracın karıştığı zincirleme kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan yaralı Y.Y.’ye olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Daha sonra yaralı Y.Y. ve C.G. ile aynı araçta olan 2 kişi Farabi Devlet Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü.


Polis, zincirleme kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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