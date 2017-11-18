Gebze’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde D-100 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Vahit Yıldız (46) yönetimindeki tırın aşırı yükten dolayı dorsesi kontrolden çıkarak, önce karşı yönden gelen 34 HC 6342 plakalı tıra çarptı. Daha sonra Turgay Bulmaz idaresindeki 34 PR 5729 plakalı panelvan minibüsle kafa kaya çarpışan tırın kabin kısmı koparak sürücüsüyle birlikte viyadük altındaki ağaçlık alana uçtu. Kaza yapan araçlardan akan motor yağlarının yolu kayganlaştırması sonucu ise Özgür Çiftçi yönetimindeki 41 P 4375 plakalı midibüs, Doğansel Akbayır kontrolündeki 41 TV 417 plakalı otomobil, Cemal Ocak idaresindeki 16 FAC 26 plakalı otomobil kayarak kaza yapan tıra çarptı. Kazada tır şoförü Vahit Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken diğer araçların sürücüleri ise yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaza sonrasında 41 P 4375 plakalı servis içerisinde sıkışan sürücüyü, uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sıkıştığı yerden çıkarılan Özgür Çiftçi ve diğer yaralılar Doğansel Akbayır, Turgay Bulmaz ile adı öğrenilemeyen bir sürücü, Gebze Farabi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Turgay Bulmaz’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada olay yerinde hayatını kaybeden tır şoförü Vahit Yıldız’ın cenazesi ise polis ekiplerinin incelemesi sonucu hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.