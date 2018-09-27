Gebze'deki köprüyle yayalar daha güvende olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu'nun Gebze geçişinde yaya akışını daha güvenli bir hale getirmek için köprü inşa ediyor. D-100 İzmit kent geçişindeki büyük yaya köprüleriyle benzer özelikte olan Osman Yılmaz Mahallesi Yaya Köprüsü tamamlanıyor. Gebze'nin kuzey-güney aksında önemli bir yaya akışı oluşturacak köprüde asansör ve yürüyen merdiven de hizmet verecek. Yürüyen merdiven ve yürüyüş zemini çalışmaları yapılan köprü, hizmete girmek için gün sayıyor.

Gebze'nin iki yakasını birbirine bağlayan yaya köprüsü İzmit Valilik Kampüsü önündeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Yaya Köprüsü'ne benzer özellikler gösteriyor. Önemli bir geçiş hattı oluşturacak köprü Fatih Devlet Hastanesi'ne ulaşmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlayacak. 87 metre uzunluğa sahip yaya köprüsü, 4 metre genişliğinde yapıldı.

Üst geçitte engelliler ve yaşlılar için asansör de yer alıyor. Yaya köprüsünün güney kısmında yürüyen merdiven, normal merdiven ve engelli asansörü bulunuyor. Yaya köprüsü çelik üst yapısı eğit gergin askılı olacak şekilde inşa edildi. Köprünün yapımında 870 ton çelik malzeme kullanıldı.