Gebze'deki parklarda kışa hazırlık başladı

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ağaç ve bitkilerin seneye daha sağlıklı olmaları için budama işlemlerini gerçekleştiriyor. Ekiplerin çalışmaları doğrultusunda Yenikent Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Parkı, Balçık Mahallesi Balçık Meydan Parkı, Arapçeşme Mahallesi Veysel Karani Parkı, Arapçeşme Mahallesi Şehit Şaban Töngel Parkı ve Eskihisar Mahallesi Sakız Ağacı çevresinde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.