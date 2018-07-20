Gebze’deki tarihi su dolabı beğeni topluyor

İbrahim Paşa tarafından 1644 yılında yaptırılan ve Gebze Stadının yanında bulunan Tarihi Su Dolabı, Gebze Belediyesi tarafından aslına uygun bir şekilde restore edildi. Gebzespor’un sezonun ilk idmanına katılan Başkan Köşker ve mahalle muhtarları daha sonra Anıtlar Yüksek Kurulundan alınan onayla tamamlanan Tarihi Su Dolabında incelemelerde bulundu. Aslına uygun bir şekilde Gebze’nin tarih mirasına kazandırılan Tarihi Su Dolabını çok beğenene mahalle muhtarları Başkan Köşker ve ekibini kutladı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran, ilgili birim müdürleri de eşlik etti.