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23 Temmuz 2018 12:59

Gebzeli çocuklar, Ege ile Gaga’nın maceralarına katıldı

KOCAELİ(İHA) – Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak sahnelenen Ege ile Gaga Müzikali, Gebzeli çocuklar tarafından beğeniyle izlendi.

Gebzeli çocuklar, Ege ile Gaga’nın maceralarına katıldı

23 Temmuz 2018 12:59


Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında her hafta çocukların televizyonlardan severek izledikleri çizgi film karakterlerinin çocuk oyunları sahneleniyor. Cuma günü Kocaeli Fuarı’nda çocuklarla buluşan Ege ile Gaga’nın ay maceralarını anlatan müzikal çocuk tiyatrosu, dün de Gebzeli miniklerle de buluştu. Çocukların severek izlediği çizgi film karakterleri Ege ile Gaga’nın macera dolu oyununun sahnelendiği müzikal, çocuklara eğlence dolu zaman geçirdi. Ege ile Gaga’nın Ay Maceraları müzikal çocuk tiyatrosunu, minikler gibi büyükler de ilgiyle takip etti.




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