Gebzeli Hacıları Başkan Köşker Uğurladı

Gebzeli hacı adaylarının kutsal topraklara uğurlandığı program İlyasbey Caminde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Hacı adayları ve aileleriyle sohbet eden Başkan Köşker, gerçekleştirdiği selamlama konuşmasında, “Kutsal topraklara gitmeyi Allah herkes nasip etsin. Sizlerin şuan yaşadığınız heyecanı çok iyi anlıyor ve ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Allah yapacağınız ibadetleri şimdiden kabul etsin. Kazasız belasız gidip gelmeyi nasip etsin. Sizlerden de kutsal topraklarda bizler için, ülkemiz için dua istiyoruz” ifadelerini kullandı. Hacı adaylarının kutsal topraklara uğurlandığı programa Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran da katıldı.