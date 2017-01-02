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02 Ocak 2017 12:55

Gebzeli minikler Akademi’de sporla tanışıyor

Gebzeli minikler Akademi’de sporla tanışıyor

02 Ocak 2017 12:55

Gebze Belediyesi tarafından Güzel Gelecek Akademisi bünyesinde kurulan Anaokulu Üniversitesi’nde minikler sporla tanışıyor.
Eğlenceli geçen eğitimlerde minikler faydalı bilgiler öğreniyor. Anaokulu Üniversitesi miniklerinin bu haftaki ilk dersleri spor bilinci oldu. Miniklere küçük yaşta spor bilinci aşılamayı hedefleyen eğitimlerde, ilk olarak spor hareketlerini sinevizyondan izleyen minikler sonra da hareketleri kendileri tekrarladı. Spor dersinin ardından Fen Bilgisi dersine geçen minikler, yağmurun nasıl oluştuğunu “Yağmur Damlası” oyunuyla öğrendi. Her hafta farklı bir etkinliğe imza atılan Anaokulu Üniversitesi’nde miniklerin eğlenceli eğitimleri sürecek.



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