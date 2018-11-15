Gebzeli öğrenciler tarihi su dolabını ziyaret ediyor

İbrahim Paşa tarafından 1644 yılında yaptırılan Gebze stadının yanında atıl halde bulunan tarihi su dolabı anıtlar kurulundan alınan izinle, Gebze Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilerek yeniden hayat bulmuştu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yeniden restore edilerek ayağa kaldırılan tarihi su dolabı öğrenciler tarafından ziyaret ediliyor.Tarihi Su Dolabını ziyaret eden öğrenciler ilk olarak tarih koridorunu inceliyor. Burada çocuklara tarihi su dolabı ve İbrahim paşa hakkında bilgiler veriliyor. Daha sonra tarihi su dolabının içerisini gezen öğrenciler bu tarihi eser hakkında engin bilgilere kavuşuyor.

Öte yandan Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta diyabet ve beslenme konusunda Gebzeli kadınlara konferans verildi.

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Okan Üniversitesi Diyabet Diyetisyeni Derya Fidan ve Hemşire Berna Ketenci, diyabet ve beslenme konularında Gebzeli kadınlara, İstasyon Bilim Sanat Merkezi salonunda bir konferans verdi. Diyabet nedir, diyabet yönetiminde sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, işlenmiş gıda tüketimi, sağlıklı kilo kontrolü, karbonhidrat sayımı, sağlıklı tabak modeli, diyabetin nedenleri ve mücadele yöntemleri, yemek düzeni, günlük protein tüketimi gibi konularda önemli bilgiler aktaran Diyabet Uzmanı Derya Fidan konferansın sonunda katılımcıların merak ettiği tüm soruları tek tek cevapladı.